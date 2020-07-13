SON DAKİKA | 3 büyükler Leitner’in peşinde

Norwich City ile İngiltere Premier Lig’de küme düşen Alman futbolcu Moritz Leitner’e İstanbul kulüpleri talip oldu. Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Alman oyuncu için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de devreye girdikleri öğrenildi.

Beşiktaş yetkililerin uzun zamandır takip ettiği orta saha oyuncusunun uygun maliyeti, bu transferi kolaylaştırıyor. Kulübü ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan ve daha önce Stuttgart, Dortmund ve Lazio gibi takımların da forması giyen tecrübeli yıldızın yıllık maliyetinin 1 milyon Euro civarında olduğu söyleniyor.

Orta sahada iki yönlü de görev yapabilen Leitner için Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de devreye girdiği öğrenildi. 27 yaşındaki Alman oyuncunun Türkiye’de futbol oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor.