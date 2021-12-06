Somaspor seri başlatamadı

Önceki hafta evinde Silahtaroğlu Vanspor'u 2-0 yenerek üst sıralar için umutlanan Ege ekibi, Ankara'dan 1 puanla döndü ancak Play-Off potasına giremedi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, ilk 5 yolunda mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Kalan maçlarda sadece kazanmaya odaklanacaklarını vurgulayan Basatemür, "Ankara'da kazanabilirdik. İki kez geriye düştük ve pes etmedik. Bu hafta yine Ankara'da bu defa Ankaraspor'la oynayacağız. Bu maçı kazanıp yeni bir sayfa açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

SOMA, (DHA)