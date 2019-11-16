Soma ve Nazilli evlerinde terliyor

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 3 maçını kazanan zirve takipçisi Somaspor yarın evinde Pazarspor'la karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Grupta liderliği deplasmanda 2-1 yenildiği Karacabey Belediyespor'a kaptıran 3. sıradaki Nazilli Belediyespor, taraftarının önünde 5. basamaktaki Nevşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

Üst üste 2 galibiyet alan Muğlaspor, düşme hattındaki Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u konuk edecek. 1. Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor, seyircisi önünde Çatalcaspor'la rakip olacak. Bu 3 maç da 13.30'da başlayacak. Grupta 5 haftalık galibiyet özlemini dindiren Kızılcabölükspor ise 13.00'te deplasmanda zirve yarışındaki Anagold 24Erzincanspor'la karşılaşacak.