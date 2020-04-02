Solskjaer futbolcuların eşlerinden ilginç bir istekte bulundu!

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada futbolcularının formda kalmaları için eşlerinden veya sevgililerinden yardım istedi.

Başlangıcı 30 Nisan'a ertelenen Premier Lig'in ne zaman başlayacağı bilinmezken Manchester United'da menajer Solskjaer, futbolcularının fiziksel açıdan hazır kalmalarını istiyor. (Hürriyet)

De Gea ve sarkıcı sevgilisi Edurne Garcia

Kulüp internet sitesine konuşan Norveçli teknik adam şu açıklamaları yaptı; "Hepimiz güzel ve büyük evlerde yaşıyoruz. Bahçemiz var, yeşil alanımız var. Futbolculara program verdik ve bu programa uymalarını istiyoruz."

Paul Pogba ve eşi Zulay Pogba

"Fiziksel çalışmaların yanı sıra futbolcuların topla becerilerinin de soğumaması gerekiyor. Burada futbolcuların eşlerine veya kız arkadaşlarına büyük iş düşüyor."

Nrmanja Matic ve ailesi

"Yaşadıkları görkemli evlerde kız arkadaşları futbolcuların topla ilişkisini geliştirmeleri için yardımcı olmalı. Belki paslaşarak belki orta-şut çalışması yaparak."

Martial ve eşi Melanie

"Elleriyle bile olsa topu futbolculara atsınlar, futbolcular da tek vuruşta kaleyi bulmaya çalışsın. Bazı videolar görüyorum sosyal medyada, kimi futbolcuların eşleri bu konuda oldukça yetenekli. Topla çalışmaları bu şekilde devam ettirmeliyiz."

Martial ve eşi Melanie

"Ben de bahçede eşim veya çocuklarımla futbol oynuyorum. Dışarı çıkmadığımız için çocukların da sıkılmaması için bu önemli bir aktivite. Bütün futbolcu eşlerinden bu özveriyi bekliyorum. Gerekirse kırbaçla çalıştırsınlar"

Paul Pogba ve eşi Zulay Pogba

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba ve eşi Zulay Pogba, Instagram'da futbol oynadıkları videolar paylaşıyor.

De Gea ve sarkıcı sevgilisi Edurne Garcia

Aynı şekilde De Gea ve sarkıcı eşi Edurne Garcia da evlerinde top oynadıkları görüntüleri paylaştı.

Victor Lindelöf ve eşi Maja Nilson