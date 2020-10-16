Sol bek Marlon’a Visca uyarısı

Sezona kötü başlayan ve 4 haftada gol dahi atamayan Başakşehir karşısında Trabzonspor işi şansa bırakmayacak. Trabzonspor teknik heyeti, rakibin etkili oyuncularına karşı Bordo- Mavili isimleri uyarırken, özellikle Marlon’un Visca karşısında dikkatli olması istendi

16 Ekim 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Sol bek Marlon’a Visca uyarısı

Sezona kötü başlayan ve 4 haftada gol dahi atamayan Başakşehir karşısında Trabzonspor işi şansa bırakmayacak. Trabzonspor teknik heyeti, rakibin etkili oyuncularına karşı Bordo- Mavili isimleri uyarırken, özellikle Marlon’un Visca karşısında dikkatli olması istendi. Brezilyalı sol beke, hücumdaki katkısının yanı sıra savunmada büyük iş düşecek. Defansın diğer kanadında ise kaptan Pereira olacak.

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