Avrupa futbolunun patronu UEFA, Football Leaks belgelerinin ortaya attığı iddialar sonrası Premier Lig'de şampiyonluğa oynayan Manchester City hakkında Finansal Fair Play soruşturması başlatıldığını duyurmuştu.

İngiliz kulübü hakkında çıkacak karar merakla beklenirken Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi The Sun'a konuşan bir FIFA yetkilisi, City'yi çok ağır bir yaptırımın beklediğini söyledi.

Gazeteye konuşan kişi, "Manchester City hakkında uzun soluklu bir soruşturma gerçekleştiriyoruz. 1-2 hafta içinde açıklanacak kararın da Chelsea'ye verilecek cezayla benzerlik taşımasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Chelsea'ye 18 yaş altı futbolcuların transferlerinde yaptığı usulsüzlükler nedeniyle 2 dönem transfer yasağı getirilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler