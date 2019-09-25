Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli bugün gerçekleştirilen idmanda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Taraftar desteğinin bu maçta önemli olduğunu belirten yıldız futbolcu Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini söyledi.

"Derbiyi kazanmak istiyoruz"

Son iki yıla baktığımız zaman, şampiyon olduğumuz döneme baktığımız zaman, son günlerde şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bu tabi taraftarlarımız açısından çok önemli bir maç. Biz de taraftarlarımızı memmun etmek için, açıkçası çıkıp kazanmak istiyoruz. Tabi burada Allah'ın yardımıyla... Takım arkadaşlarımızın da motivasyonuyla, bütün çalışanların yardımıyla olacak.

"Teknik ekip kararıyla dinlendim"

Kötü bir şeyim yok şuanda. Sadece yaz boyunca çok fazla tatil yapamadım ve dinlenemedim. Bundan dolayı teknik ve medical ekip dinlenmemi tercih ettiler. Bir sonraki maça da yüzde yüz çıkabilmem için önemliydi.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

"Taraftarın desteği önemli"

Galatasaray taraftarı olmadan Galatasaray takımı varolamazdı. Onlar en iyi ve en kötü zamanımızda da gelip bize destek oluyorlar. Yaratacakları atmosferin de bu maçta önemli olacağını düşünüyorum. Onların vereceği destek bizim için çok önemli. Onlar için kazanmaya çalışacağız maçı.

"Kendi takımıma güveniyorum"

Geçen seneye baktığımız zaman Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi maçları kazanmasını bildik. Fenerbahçe'yi de kendi evimizde yenebilirdik. Ancak bizim lehimize olmadı. Hakemlerin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ve bu maçta da iyi olacağını düşünüyorum. Kendi takımıma güveniyorum. İyi bir maç çıkartacağımızı da düşünüyorum.