Süper Lig 'in 37. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray , 2 maç sonra kazandı. Sarı Kırmızılı ekipte sezon sonu sözleşmeleri sona erecek Sofiane Feghouli ile Ryan Babel, karşılaşmanın ardından taraftarlara veda etti. 90 dakikanın sona ermesiyle çocuklarını yanına alan Feghouli, tribünleri selamladı. Babel de taraftarlarına 3'lü çektirerek teşekkür etti. Nef Stadı'nda bulunan yaklaşık 36 bin taraftar da iki futbolcuya alkışlarla karşılık verdi.

Feghouli'den 5 yılda 3 kupa!

Ağustos 2017'de 4 milyon 250 bin Euro bonservisle West Ham'dan transfer edilen Feghouli, Sarı Kırmızılı ekipte geçirdiği 5 yılda 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Sezonluk yaklaşık 3 milyon 850 bin Euro + bonuslar kazanan Cezayirli yıldız, Galatasaray formasıyla çıktığı 161 resmi maçta 33 gol, 31 asistle skora katkı verdi.

Babel beklentilerin uzağında kaldı

Temmuz 2019'da bonservis bedeli ödenmeden Aslan'ın yolunu tutan Babel, 2 milyon Euro imza parasıyla 3 yıllık sözleşme imzaladığı Galatasaray'da 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Her sezon için 2.5 milyon Euro kazanan Hollandalı oyuncu, Sarı Kırmızılı ekipte çıktığı 98 maçta 16 gol, 8 asistle oynadı.

19/20 sezonunun ikinci yarısında Ajax'a kiralan Babel, istikrarsız performansı nedeniyle Galatasaraylı taraftarların beklentisini karşılayamadı ve zaman zaman eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu.







