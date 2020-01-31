Teniste ilk 10 seribaşının final görememesi, 2020’de sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta da yaşandı. Set vermeden yarı finale gelen dünyanın 4 numarası Halep’i 7-6 ve 7-5’lik setlerle 2-0 yenen İspanyol raket Garbine Muguruza finale çıktı. 2016’da Fransa Açık, 2017’de Wimbledon’ı kazanan 26 yaşındaki Muguruza 4. kez grand slam finaline çıktı.

Diğer eşleşmede ise 2019 Fransa Açık’ı kazanan dünyanın 1 numarası Avustralyalı Barty’yi, 21 yaşındaki Sofia Kenin (14) 7-6 ve 7-5’lik setlerle 2-0 yendi, ilk kez grand slam finaline çıktı. Kenin ile Muguruza finali yarın sabah oynanacak.

Sofia Kenin - Garbine Muguruza Avustralya Açık finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sofia Kenin - Garbine Muguruza arasında oynanacak, Avustralya Açık Kadınlar Final maçı 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak. TSİ 11.00'de başlayacak mücadele Eurosport'tan naklen yayınlanacak.

Djokovic, Federer’i eledi

Erkeklerde ise finale çıkan ilk isim Novak Djokovic oldu. Sırp raket yarı finalde Roger Federer’i 3-0 yendi. Djokovic, 2 saat 18 dakika süren maçta 7-6, 6-4 ve 6-3’lük setlerle Federer’i eledi, Avustralya Açık’ta 8. kez finale yükseldi. Sırp raketin pazar günü oynanacak finaldeki rakibi, bugün saat 11.30’da başlayacak olan Dominic Thiem- Alexander Zverev galibi olacak.