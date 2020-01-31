Sofia Kenin - Garbine Muguruza finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Kadın tenisindeki istikrarsız gidişat, 2020’de de sürdü. Dünyanın 1 numarası Barty ile 4 numarası Halep’in de yarı finalde elenmesiyle Avustralya Açık’ta ilk 10 içindeki seri başlar final göremedi. 2019 Fransa Açık’ı kazanarak tanınan Barty, 21 yaşındaki Sofia Kenin’e takılırken, set vermeden yarı finale kadar gelen Halep’i de İspanyol Garbine Muguruza yendi. İki isim Avustralya Açık’ta ilk kez finale çıktı. Peki, Sofia Kenin - Garbine Muguruza Avustralya Açık kadınlar finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
Teniste ilk 10 seribaşının final görememesi, 2020’de sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta da yaşandı. Set vermeden yarı finale gelen dünyanın 4 numarası Halep’i 7-6 ve 7-5’lik setlerle 2-0 yenen İspanyol raket Garbine Muguruza finale çıktı. 2016’da Fransa Açık, 2017’de Wimbledon’ı kazanan 26 yaşındaki Muguruza 4. kez grand slam finaline çıktı.
Diğer eşleşmede ise 2019 Fransa Açık’ı kazanan dünyanın 1 numarası Avustralyalı Barty’yi, 21 yaşındaki Sofia Kenin (14) 7-6 ve 7-5’lik setlerle 2-0 yendi, ilk kez grand slam finaline çıktı. Kenin ile Muguruza finali yarın sabah oynanacak.
Sofia Kenin - Garbine Muguruza Avustralya Açık finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Sofia Kenin - Garbine Muguruza arasında oynanacak, Avustralya Açık Kadınlar Final maçı 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak. TSİ 11.00'de başlayacak mücadele Eurosport'tan naklen yayınlanacak.
Djokovic, Federer’i eledi
Erkeklerde ise finale çıkan ilk isim Novak Djokovic oldu. Sırp raket yarı finalde Roger Federer’i 3-0 yendi. Djokovic, 2 saat 18 dakika süren maçta 7-6, 6-4 ve 6-3’lük setlerle Federer’i eledi, Avustralya Açık’ta 8. kez finale yükseldi. Sırp raketin pazar günü oynanacak finaldeki rakibi, bugün saat 11.30’da başlayacak olan Dominic Thiem- Alexander Zverev galibi olacak.