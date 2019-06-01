Slovakya - Türkiye maç sonucu: 0-3

2019 CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün deplasmanda Slovakya'ya konuk oldu. CEV Avrupa Altın Ligi'nde daha önce oynadığı iki karşılaşmayı da kazanan Milliler, Slovakya deplasmanında da sahadan 3-0'lık (25-20, 25-18, 25-17) sonuçla galip ayrıldı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Ay-yıldızlılar, Avrupa Altın Ligi’ndeki dördüncü maçında 8 Haziran Cumartesi günü, saat 14.00’te Malatya Merkez Spor Salonu’nda Slovakya’yı ağırlayacak.

SALON: City Hall, Nitra

HAKEMLER: Piotr Krol (Polonya), Pavel Vasko (Slovakya)

SLOVAKYA: Zatko, Firkal, Kyjanica, Gavenda, Krisko, Ondrovic, Kubs (L) (Palgut, Lamanec, Lux, Kovac)

TÜRKİYE: Doğukan, Arslan, Burutay, Çağatay, Adis, Yasin, Burak (L) (Oğuzhan, Oğulcan, Ertuğrul Gazi)

SETLER: 20-25, 18-25, 17-25

SÜRE: 91 dakika (28, 34, 29)