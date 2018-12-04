Slimani ve Benzia çıldırttı

Pas atamayan oyunkurucu

Cezayirli orta saha oyuncusu, transfer olduğu ilk dönemde performansıyla heyecan yarattı. Konya deplasmanında Eljif’e jeneriklik asist yaptı. Benzia, sonradan büyük düşüş yaşadı. Dün 65. dakikada kurtarıcı olarak giren 24 yaşındaki oyuncu, yine vasatı aşamadı. Benzia, hiç şut çekmedi. Yüzde 68 pas isabetiyle oynadı.

Kaleyi bulamayan santrfor!

İslam Slimani, Dinamo Zagreb maçında yedek kaldıktan sonra dün sahaya 11’de çıktı. “Gol kaçırdıkça motivasyonumu kaybettim” diyerek kendisini savunan tecrübeli oyuncu, Kasımpaşa karşısında da döküldü. Slimani, yakaladığı net pozisyonlarda çerçeveyi bulamadı. Cezayirli oyuncu, 4 şut denemesinde de isabet sağlayamadı.



