Slimani İstanbul'da eğlencenin tadını çıkarıyor!

1 yıl için 6 milyon euro (37 milyon TL) harcanan ve ligde 1 gol atan Slimani, İstanbul’da eğlencenin tadını çıkarıyor. F.Bahçe’nin en kötü döneminde onun bu paylaşımları tepki çekti.

14 Mart 2019, Perşembe 09:05
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Slimani İstanbul'da eğlencenin tadını çıkarıyor!

Slimani'nin keyfi yerinde. Sarı-Lacivertliler’in tarihinde hiç alışık olmadığı bir sezonu yaşadığı dönemde takımına katkı sağlayamayan Slimani, İstanbul’da gününü gün ediyor. 30 yaşındaki forvet oyuncusu, yaşadığı tüm eğlenceleri ve gezileri paylaşmaktan çekinmiyor. Hikayeler ve gönderiler de yoruma kapalı… Sezon başında Leicester’a kiralama bedeli olarak 1.5 milyon, oyuncuya da 4.5 milyon euro yıllık ücret ödeyen Fenerbahçe, tam 37 milyon TL’lik kayıp yaşadı. 

KATKI VERMEYEREK İZ BIRAKTI

Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan Slimani, vatandaşı Benzia ile de sıkça vakit geçiriyor. Kiralandığı dönemde değeri 18 milyon euro seviyesindeki forvet, şimdilerde 10 milyon euronun altında. Yanal da oyuncusunu tekrar kazanmak için uğraş vermiş ama pes etmişti. 3 ay sonra ayrılacak Slimani, kaçırdığı goller, tarzı ve katkı vermeyişiyle akıllarda kalacak. (Akşam)

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