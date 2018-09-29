Ülkemizde Beşiktaş’ı çalıştıran ve son olarak İngiltere Premier Ligi’nde West Ham United’ın başında olan Slaven Bilic, kariyerinde dikkat çekici bir hamleye imzasını attı. Bilic, Suudi Arabistan ekibi El İttihad’ın yeni hocası oldu. Geçmişte Hırvatistan Milli Takımı, Rus ekibi Lokomotiv Moskova, Beşiktaş ve son olarak West Ham’da görev yapan Bilic, şu ana kadarki serüveninde başarılarının yanı sıra parasal anlamda da ciddi bir çıkış yakaladı. 2006’da Hırvatistan’ın başına geçen Bilic’in maaşı sadece 150 bin Euro’ydu.

200 bin Euro zam...

Euro 2008’de Türkiye’ye çeyrek finalde elenen 50 yaşındaki hocaya daha sonra 200 bin Euro zam yapıldı. Ancak ülkesini 2010 Dünya Kupası’na götüremedi ve Euro 2012 finallerinde de gruptan çıkamadı. Sonrasında Lokomotiv’in yolunu tutan tecrübeli hoca, maaşını bir anda 3 milyon Euro’ya çıkarttı ve eski kazancını yaklaşık 8 katına ulaştı. Ama burada görev yaptığı tek sezonda Rusya Ligi’nde 9. oldu. 2013’te Beşiktaş’a gelen Bilic, senelik 1.8 milyon Euro alırken, ligi iki sezonunda da üçüncü bitirdi.

İki katına çıkardı

Türkiye sonrası 2015’te Premier Lig’e adım atan Hırvat çalıştırıcı, ücretini 4 milyon Euro’ya yükseltti. Ada’da ilk sezonunu harika bir şekilde 7., ikinci sezonunu 11. tamamlayan Bilic, üçüncü yılını tam olarak göremeden Kasım 2017’de gönderildi. Bir süre takım çalıştırmayan deneyimli teknik adam, El İttihad’la 3 senelik anlaşma yaparken, yıllık kazancının ise 8 milyon Euro olduğu konuşuluyor.