İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Barhal Çayı’nda oluşturulan 350 metrelik yapay kano parkurunda gerçekleştirilen yarışlara, Artvin, Rize ve Trabzon’da faaliyet gösteren 7 kulüpten 47 sporcu katılıyor.

Kupanın ilk gününde, "Büyük Erkekler K1", "Genç Erkekler K1", "Büyük Bayanlar K1" ve "Genç Bayanlar K1" kategorilerinde yarışan sporcular dereceye girmek için 6’sı ters toplam 21 kapının bulunduğu parkuru en hızlı şekilde bitirmek için kürek çekti.

Yarışlarda Büyük Erkekler K1 kategorisinde Artvin Gençlik Merkezi Kültür ve Spor Kulübü sporcusu Hasan Berk Toprak, Genç Erkekler K1 kategorisinde de Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Bedirhan Karaduman birinci oldu.

Büyük Bayanlar K1 kategorisinde Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü sporcusu Cennet Ayhan, Genç Bayanlar K1 kategorisinde de Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Fadime Kurt birinciliği elde etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışlarının hayırlara vesile olmasını diledi. Etkinliğin, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş anısına yapılmasının çok anlamlı olduğunu belirten Doruk, "Kendisi bu toprakların yetiştirdiği önemli bir değerdir. Ülkemize ve Artvin’imize büyük emekleri olmuştur. Merhumu rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı da olimpiyat kota yarışlarında 3 saniyelik zaman dilimiyle 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotasını kaçırdıklarını vurgulayarak, "Çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor. Umut ediyorum ki 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi akarsu slalom branşında temsil edeceğiz." diye konuştu.

Organizasyonun ilk gün yarışlarını, Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı Mustafa Kılınç, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, davetliler ve vatandaşlar izledi.

Etkinlik, yarın gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.

AA