Skolyoz, özellikle gelişme çağındaki kız çocuklarını olumsuz etkiliyor. Rahatsızlığın ilk belirtileri omuzların, kalçanın simetrik durmaması ve hastanın sırtında kabarıklık olmasıdır. Skolyoza bağlı olarak kalça, kürek kemikleri ve göğüs kafesinde de kayma oluşabiliyor. Erken tanı ve tedavi uygulandığında kayma açıları düzeltilebiliyor.

Skolyoz nedir?

Skolyoz, omurganın göğüs ve bel bölgelerinde görülen eğriliktir. Normal bir omurgada arkadan bakıldığında düz bir şekil görünümündedir. Skolyozda ise omurlar sağa veya sola doğru eğrilmekle kalmayıp aynı zamanda kendi eksenleri etrafında dönerler. 10 derecenin üzerinde bu kaymalara yani omurga eğriliğine skolyoz adı veriliyor. Üç boyutlu bir deformite (şekil bozukluğu) olarak tanımlayabilirsiniz.

Doğumsal veya gelişme çağındaki çocuklarda skolyoza bağlı olarak omurga dışında kalça, göğüs kafesi ve kürek kemiklerinde de kaymalar oluşuyor. Bunun sonucunda da duruş ve görüntü bozukluğu ortaya çıkıyor.

En sık görülen skolyoz türü idiopatik (nedeni bilinmeyen) olanıdır. Bu türde omurgada yana doğru eğilmeler “S” veya “C” şeklinde olabiliyor. Bunun sonucunda da sırtta veya belde asimetrik çıkıntılar oluşmasına yol açıyor.

Skolyoz belirtileri nelerdir?

* Omurganın yana ve öne doğru eğriliği

* Sağ veya sol omzun aşağı/yukarı ilerlemesi

* Kalçalar ve omuz seviyeleri arasındaki eşitsizlik

* Göğüs kafesinde asimetri ve bir kürek kemiğinde tümsek

* Kollar ile vücut arasındaki mesafe eşitsizliği

Skolyoz tedavisi nasıl yapılır?

Skolyoz belirtileri şikâyetiyle uzman bir hekime göründüğünüzde, öncelikle anamneziniz (sözlü teşhis) alınıp, fiziki muayeneniz yapılıyor. MR, BT ve röntgen gibi radyolojik inceleme yöntemleriyle omurganız incelendikten sonra tanı koyuluyor. Başlıca tedavi yöntemleri olarak; skolyoz korsesi, egzersizleri, fizik tedavi, sürekli izlem-takip ve cerrahi müdahaledir.

Skolyoz korsesinin tipi hekim tarafından belirlenip, düzenli kontrollerde ihtiyaç halinde değiştiriliyor. Skolyoz egzersizleri ve fizik tedavinin skolyoz ilerlemesini durdurmak amacıyla tercih ediliyor ve başarılı şekilde uygulanıyor. Eğrilik düzeyi 50 derecenin üzerinde olan, korse ve egzersiz programına rağmen ilerleme gösteren hastalara cerrahi işlem uygulanıyor.

Skolyoz için egzersiz ve korse önerileri

Egzersiz Önerileri; Skolyoz egzersizleri, karın ve bel kaslarını güçlendirmeyi, pozisyon hissini geliştirmeyi ve duruşu düzeltmek amacıyla uygulanıyor. Genellikle fizik tedavi merkezlerinde uygulansa da, evinizde yapabileceğiniz egzersizler bulunuyor. Aşağıda örnek olarak verdiğimiz egzersiz hareketleri her hasta için uygun olmayabilir. Yapmadan önce doktorunuza danışmanızda yarar vardır.

1- Pelvik tilt; Mat veya sert bir zemin üzerinde ayaklar yerde ve dizler bükülü olarak sırt üstü yatın. Karın ve kaba et kaslarınızı kasarak bel çukurunuzu 5 saniye düzleştirin. 2 set halinde 10 tekrar uygulayabilirsiniz. Egzersiz sırasında normal nefes almayı unutmayın.

2- Kedi-deve egzersizleri; Yerde diz ve ellerinizin üzerinde, masa pozisyonu alıyorsunuz. Bu pozisyondayken karın kaslarınızı sıkı ve başınızı dik tutun. Derin bir nefes alın. Alt göğüs kafesini ve belinizi kamburlaştırıp, boynunuzu gevşetin. Nefes verirken göğsünüzü yere yaklaştırın. Bu pozisyonda hafifçe yukarı bakın. Karın kaslarınızı sıkarak tekrar başlangıç pozisyonuna dönün. Bu hareketleri 2 set halinde 10 tekrar yapıyorsunuz.

3- Çift bacak karın presi; Sırt üstü dizleriniz bükülü ve ayaklarınız yerde uzanın. Bir bacağınızı sonra diğerini kaldırarak , sırt düz, dizleriniz yere paralel olacak şekilde pozisyon alın. Ellerinizle dizlerinizi ittirirken karın kaslarınız yardımıyla da dizlerinizi ellerinize doğru çekin. Bu pozisyonda kollarınız düz olmalıdır. Bu pozisyonu üç kez derin nefes alıp verecek kadar devam ettirerek 2 set halinde 10 tekrar uygulayın.

Korse Önerileri; Skolyoz hastaları için korseler, kumaş, plastik ve metal karışımından kişiye özel olarak üretiliyorlar. Korse, skolyozun şekline göre leğen kemiklerinden boyna kadar uzanabiliyor. Sizin için en ideal ölçülerde korse önerisini doktorun yapmakla birlikte;

* Cheneau adı verilen hem baskı hem de skolyotik omurgayı aksi yöne yönelim imkanı veren bilgisayar dizaynlı korseleri,

* Gomez skolyoz ortezi olarak kullanılan skolyoz korseleri,

* Çocuklar için özel lycra skolyozlu omurga tarafında ekstra kuvvetlendirilmiş bantların olduğu korse elbiseleri inceleyebilirsiniz.