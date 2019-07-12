Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun Arnavutluk Futbol Süper Ligi (Kategoria Superiore) takımlarından Skenderbeu'ya verdiği Avrupa müsabakalarından 10 yıllık men ve 1 milyon euro para cezasını onadı.