Skandal iddia! Yann Karamoh bıçaklı saldırıya uğradı

Geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te tamamlayan bonservisi ise Parma'da bulunan Yann Karamoh hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre 23 yaşındaki futbolcunun, geçtiğimiz günlerde darp edildiği ve hakaretlere uğradığı bir video sosyal medyada yayınlandı.

Konu hakkında konuşan futbolcu ise saldırganın elinde bıçak olduğunu belirterek, "Bir elinde bıçak vardı, diğeriyle bana vuruyordu. Beni darp etti, bu ömür boyu benimle kalacak bir şey. Gururum ve ailem var." sözlerini dile getirdi.

Saldırgana hapis cezası

Haberlerin detaylarına göre saldırgan Çarşamba günü Paris'in batısındaki Nanterre mahkemesinde iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan futbolcunun vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduğu belirtildi.

Parma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Karamoh, geçtiğimiz sezon Karagümrük ile 35 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.



