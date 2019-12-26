Sivassporlu Hakan Arslan: Bursaspor daha önce başardı

Süper Lig'in ilk yarısının son maçında kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antreman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas, top kapma çalışmasının ardından antrenman yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Andreade Fernando takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı ziyaret eden anaokulu öğrencileri futbolculara yoğun ilgi göstererek tezahüratlarda bulundu.

"3 PUAN ALIP, İYİ BİR ŞEKİLDE İKİNCİ YARIYA ODAKLANACAĞIZ"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kırmızı-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Hakan Arslan, "Göztepe maçı son hafta oynayacağımız son karşılaşma bizim için tam bir final maçı olacak. Kendi sahamız ve seyircimiz önünde avantajımızı kullanacağız. Çünkü son haftalarda müthiş bir taraftar desteğini arkamıza aldık. Bu da takıma olum yönde yansıdı. Bunun avantajını kullanıp mutlaka maçtan 3 puanla çıkmayı düşünüyoruz. Bütün sezon çok iyi bir noktaya getirdi bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Gerçekten bizim açımızdan artık. Sezonu ilk devre anlamında taçlandırma maçı buna bu şekilde bakıyoruz. " dedi.

"BENİM İÇİN İYİ BİR İLK YARI GEÇTİ"

Kendi performansı hakkında da değerlendirmelerde bulunan tecrübeli oyuncu, "Tüm takımın olumlu etkisi bütün futbolcular üzerinde de olumlu performans olmasına sebep oldu. Bütün oyuncularımız çıkış yakaladı. Tek tek bakıldığı zaman zaten oyuncuların performansı takıma da yansıdı. Bu da zaten başarıyı getirdi. Oynayan, oynamayan sonrada oyuna giren herkes takıma olumlu katkı sağladı. Bizim açımızdan tüm takımın göstermiş olduğu performans üste seviyede oldu" diye konuştu.

"BURSASPOR DAHA ÖNCE BAŞARDI"

Göztepe maçını kazanmaları halinde şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde edeceklerini belirten Hakan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz sezona başlarken üst sıralarda bitireceğiz diye hep kendi kendimizi motive ediyorduk. Zaten Rıza hocanın takımları hep ligin ilk 6'sı içerisinde olur. Beynimizin bir köşesinde bu vardı. İlerleyen haftalarda seri galibiyetler geldiği zaman neden olmasın düşüncesine girdik. Çünkü öncelikle bizim inanmamız lazım. Daha sonra taraftarımızı inandırmamız lazımdı. Önce kendimiz inandık. Seri galibiyetler yakaladık. Neden olmasın sorusu geldi akıllara taraftarın, yönetimin ve kamuoyunun desteğini alınca bu denli bu düşünce oluştu. Aslında her şey birbiri arkasına sıralı geldi. Şu anda iyi bir avantaj yakaladık. Şampiyonluk hedefimiz şu an için artık ikinci yarı çok zorlu geçecek. Neyin ne göstereceği belli olmayacak, ama eğer bu maçı kazandığımız takdirde puan olarak da avantajlı gireceğimiz için artık farklı şeyler konuşuluyor olabilir. Biz de bunu düşünüyoruz, bunu başarabiliriz. Daha önceden Bursaspor bunu başardı. Biz de neden olmasın diye düşünüyoruz. Herkesin bir hedefi var. Milli takımda, büyük takımlarda ve yurt dışında oynamak isteyen oyuncularımız var. Bu da ister istemez başarıyı da yükseltiyor. Bu sezon üst sıralarda olacağımızdan eminim. Şampiyonluk için bekleyip göreceğiz."

Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)