Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Avrupa Ligi'nde oynayacakları maçlara seyirci alınması için harekete geçtiklerini açıkladı. Otyakmaz, "Avrupa Ligi'ndeki maçlarımıza yüzde 30 seyirci alabilmek için UEFA ve TFF'ye başvurduk." dedi.

Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden temsilcimiz Demir Grup Sivasspor I Grubu'nda Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv takımları ile karşılaşacak.

22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek.

beIN Sports







