Robinho’nun yanı sıra 3 oyuncuyla daha yollarını ayıran Sivasspor, kadrosunu en az 4 isimle güçlendirecek. Bu nedenle ara transferde son derece hareketli günler geçiren Yiğidolar’a her gün flaş isim önerileri de geliyor. Bunlardan sonuncusu ve camiayı heyecanlandıranı ise Moussa Sow oldu.

Geçen sezon Bursaspor’da kiralık olarak forma giyen ve beklentileri tam olarak karşılayamayan yıldız oyuncunun kulübüyle yol ayrımında olduğu ve menacerler aracılığıyla Kırmızı- Beyazlı takıma sunulduğu ifade edildi. Forvet pozisyonunun yanı sıra kenarlarda da forma giyebilen Sow’la ilgili son kararı teknik direktör Hakan Keleş’in vereceği belirtildi.

1.5 yıllık kiralık

Sivasspor’da gündemdeki bir diğer isim olan Leicester’ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Fousseni Diabate’de de mutlu son yakın. İngiliz ekibinde beklediği şansı bulamayan oyuncunun 1.5 yıllığına kiralık olarak takıma kazandırılacağı öğrenildi.

Ömer Necati Albayrak