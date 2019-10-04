'Sıcak bir yuva her canlının hakkıdır' sloganıyla hazırlanan 'Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi' ile ilgili, kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamada; futbol a takımı ve futbol akademisi takımları tarafından antrenmanlarda ve tesislerde kullanılan plastik su şişelerinin sokak hayvanlarına yuva olacağı belirtildi. Sivasspor ile PAGDER arasında yapılan anlaşma ile kulüp tesislerinde toplanan her plastik pet şişenin hayvanların yuva ihtiyaçları için kullanılacağı kaydedildi.

PAGDER'in uzun süredir yürüttüğü projeye destek olan ilk futbol kulübü olan Sivasspor, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, #YuvayaDönüşenPlastikler sloganıyla projeyi başlattı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile futbolcuların da destek verdiği proje kapsamında, tesislerde biriktirilmeye başlanılan plastik atıklar daha sonra sokak hayvanlarına yuva alımında kullanılacak.