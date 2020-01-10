Sivasspor’dan İsaac Mbenza bombası

Transferde Fejsa, Vukovic, Khalili gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren Sivasspor, İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield forması giyen 23 yaşındaki yıldız adayı İsaac Mbenza’yı listesine aldı.

10 Ocak 2020, Cuma 06:01
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Sivasspor’dan İsaac Mbenza bombası

Transferde Fejsa, Vukovic, Khalili gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren Sivasspor’da gündeme bir de kanat oyuncusu geldi. Kırmızı-Beyazlılar, İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield forması giyen 23 yaşındaki yıldız adayı İsaac Mbenza’yı listesine aldı.

Bu sezon yalnızca 5 maçta şans bulabilen Kongo asıllı Belçikalı oyuncunun kiralanması gündemde. Sivasspor’un sezon sonuna kadar kiralamak istediği oyuncunun satın alma opsiyonunun da Yiğidolar’da olacağı ifade edildi. Liderin ara transferi en az 3 takviyeyle noktalamak istediği ifade öğrenildi.

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