Sivasspor’dan İsaac Mbenza bombası

Transferde Fejsa, Vukovic, Khalili gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren Sivasspor’da gündeme bir de kanat oyuncusu geldi. Kırmızı-Beyazlılar, İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield forması giyen 23 yaşındaki yıldız adayı İsaac Mbenza’yı listesine aldı.

Bu sezon yalnızca 5 maçta şans bulabilen Kongo asıllı Belçikalı oyuncunun kiralanması gündemde. Sivasspor’un sezon sonuna kadar kiralamak istediği oyuncunun satın alma opsiyonunun da Yiğidolar’da olacağı ifade edildi. Liderin ara transferi en az 3 takviyeyle noktalamak istediği ifade öğrenildi.