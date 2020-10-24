Sivasspor’dan ’Geleceğe Nefes Ol’ kampanyasına 1967 fidanla destek

Demir Grup Sivasspor’dan yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, ’Geleceğe Nefes Ol’ kampanyasına destek vermek için Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde bir araya geldi. Bu çerçevede, yeni alt yapı sahasının yanında bulunan boş alanda ağaçlandırma çalışması yapılmasına karar verildi.

Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte burada 1967 fidanı toprakla buluşturdu.

Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, dikilen her fidanın çok büyük anlamı olduğunu belirterek, "Villarreal maçında bizi oyununuzla çok mutlu ettiğiniz, bu etkinliğe katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Futbol sadece futbol değildir." ifadesini kullanan Otyakmaz ise "Sizler, göz önünde olan insanlarsınız. Yapacağımız bu tür etkinliklerle de gençlere örnek olacaksınız. Doğaya çok önemli katkıda bulunacağız. Bu etkinliğe katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca hem ligde hem de Avrupa’da başarılı olacağınıza inanıyoruz, hiçbir şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.