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Sivasspor'dan Galatasaray maçı sonrası galibiyet pozu

Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor, sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

13 Aralık 2021, Pazartesi 21:59 Son Güncelleme:
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Sivasspor'dan Galatasaray maçı sonrası galibiyet pozu

Spor Toto Süper Lig ’in 16. haftasında Galatasaray 'ı konuk eden Sivasspor , güçlü rakibini 1-0 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 80’de Fayçal Fajr attı.

Ligdeki 5. galibiyetini elde eden ve Kasımpaşa maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Galatasaray maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, “En sevdiğiniz kare” notu eklendi.

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