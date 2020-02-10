Süper Lig’in 21. haftasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, sosyal medya hesabından VAR sistemi ile alakalı tepkide bulundu.

VAR ile ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Demir Grup Sivasspor’umuzun lehine olabilecek pozisyonlarda hakemlerin bu sezon hiçbir zaman başvurmadığı VAR sistemi ne işe yaramaktadır? Hatırlatalım!" başlığıyla yayınlanan mesajda, "Video Yardımcı Hakem (VAR), uygulaması karşılaşma devam ederken maçın orta hakeminin karar vermekte güçlük çektiği veya göremediği bir pozisyonda, bir başka hakemin ya da hakemlerin pozisyonun tekrarını video aracılığıyla izlediği ve orta hakeme yardımcı olduğu sistemdir” denildi.

Rıza Çalımbay isyan etmişti

Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, hakemlerin Sivasspor lehine hiç penaltı kararı vermediğini vurgulamış ve, ''Bir sürü penaltı pozisyonumuz var. Hakemler bizimle ilgili VAR’a gitmiyor, bir gitseler belki görecekler. Biz ligde bir tane penaltı atamadık. Mütevazı ve iyi bir takımız, kimseyle işimiz gücümüz olmuyor. Bizim onlara saygı gösterdiğimiz gibi onların da bize saygı göstermeleri gerekiyor, hakkımızsa vermeleri gerekiyor. Hakem arkadaşımız onun dışında iyi bir maç yönetti ama o pozisyonda VAR’a gitseydi çok daha farklı bir şeyler çıkacaktı. Pes etmek yok, sonuna kadar elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz, her türlü mücadele edeceğiz. Takımıma güveniyorum, eksik de olsa bugün gerçekten muhteşem oynadılar." ifadelerini kullandı.