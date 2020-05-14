Sivasspor’dan Erzurumspor’a 'geçmiş olsun' mesajı

Demir Grup Sivasspor Kulübü, 4’ü futbolcu 11 personeli yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Erzurumspor." ifadelerine yer verildi.



