Siyah-Beyazlılar’la 1 yıllık kontratı daha bulunan Tyler Boyd, Beşiktaş ’ın planlamasında yer almıyor. Teknik direktör Valerien Ismael’in kararının menaceri aracılığıyla kendisine iletilmesi sonrasında kulüp bakmaya başlayan ABD’li kanat oyuncusuna ilk talip olan kulüp Sivasspor oldu. Geçen yıl yarım dönem Yiğidolar’da kiralık olarak görev yapan başarılı oyuncunun da kariyerine Sivas’ta devam etmeye olumlu baktığı kaydedildi. Beşiktaş Yönetimi’nin takımdan ayrılığına zorluk çıkarmama kararı aldığı Boyd’a, kulüpteki alacakları karşılığında bonservisinin verilmesi bekleniyor.

Takas planı tutmadı

Sivasspor’dan Kerem Atakan Kesgin’i isteyen Beşiktaş, bu transfer için Boyd’u takasta kullanmayı önermiş ancak Yiğidolar, bu teklifi kabul etmemiş, transferin ancak bonservis bedeli ödenmesi halinde gerçekleşebileceğini iletmişti. Siyah- Beyazlılar’ın, 21 yaşındaki ön liberoyu 10 milyon TL karşılığında kadrosuna katması bekleniyor.