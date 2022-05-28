Sivasspor'u her geçen gün bir üst seviyeye taşıyan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor'u devirerek Yiğidolar'ın 55 yıllık tarihinde ilk kez kupa kazanmasını sağlayan Rıza Çalımbay'a Almanya'dan kanca... Pellegrino Matarazzo ile yolları ayırmanın planlarını yapan Stutgart kulübünün yetkilileri, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve kulübüyle olan sözleşme görüşmeleri henüz sonuçlanmayan Rıza Çalımbay'ı yakın takibe aldı.

Olumlu rapor verdiler

Sivasspor - Kayserispor finalini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda takip eden yetkililerin kariyerindeki ilk kupasını kazanan 59 yaşındaki teknik direktör ile ilgili olumlu rapor verdiği öğrenildi. Bundesliga'da sezonu 33 puanla tamamlayan Stutgart, 34 maçta 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Uzun süre ligden düşme korkusu yaşayan ve Matarazzo'ya veda edecek olan Alman temsilcisinin yeni hocasının kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.

59 yaşındaki Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını Sivasspor'un başında kaldırdı.

Avrupa serisini 3 yıla taşıdı

Sivasspor ise Süper Lig'i 54 puanla 10. basamakta tamamladı. Kırmızı Beyazlılar, 38 maçta 14 galibiyet, 12'şer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Rıza Çalımbay'la son 2 yıldır Avrupa'da mücadele eden Yiğidolar, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u devirip kupaya uzanarak bu serisini de 3 yıla çıkardı.

Kupa finalinde Kayserispor'u deviren Sivasspor ve Rıza Çalımbay, tarihindeki ilk kupasını kazandı.

Teknik direktörlük kariyerinde Göztepe, Denizlispor , Ankaragücü, Çaykur Rizespor (3 dönem), Beşiktaş , Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor , Konyaspor ve Sivasspor'da (2. dönemi) çalışan Çalımbay, toplam 686 maçta 276 galibiyet, 184 mağlubiyet, 226 mağlubiyet aldı, 1.48 puan ortalaması yakaladı.

Müthiş gelir kazandırdı

Kırmızı-Beyazlılar, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne, Play-Off turundan katılacak. Kupa 2'de kura çekimi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. İlk maçlar 18 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 25 Ağustos'ta yapılacak. Rıza Çalımbay'ın ekibinin, gruplara kalabilmesi için de sadece tek turu geçmesi yeterli olacak. Bu arada Yiğido, gruplara kalması halinde büyük bir gelirin de sahibi olacak. Sivasspor, bunu başarırsa 3.7 milyon Euro kazanacak.

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