Sivasspor’da hedef Douglas

Sezon başında Barcelona’dan kiralanan ve performansıyla kısa süre Süper Lig’de fark yaratan Douglas’la ilgili flaş gelişme...

Robinho’nun bitecek olan kontratını 2 yıl daha uzatma konusunda el sıkışan Yiğidolar, Brezilyalı sağ bekle de anlaşıyor. Barcelona’daki sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla bitecek olan, yani bonservisini eline alacak olan Douglas’ın kariyerine Sivasspor’da devam etmeye son derece sıcak baktığı ifade edildi.

Kırmızı-Beyazlılar’ın bu transferi devre arasına kadar kesinleştirmesi bekleniyor. Sivasspor’da geçtiğimiz günlerde takımın başarılı orta saha oyuncusu Hakan Arslan’la da yeni mukavele yapmıştı.