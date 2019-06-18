Sivasspor’a Sambacı stoper: Bruno Uvini

1.98’lik dev kaleci Samassa ile her konuda anlaşmaya varan Sivasspor’da stoper transferi de gerçekleşti. Yiğidolar, Bruno Uvini ile anlaşmaya vardı. Al-Nassr ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Uvini, Rıza Çalımbay’ın takıma kazandırmayı çok istediği isimlerden biriydi.

Kariyerinde Santos, Sao Paulo, Tottenham, Twente, Napoli gibi devlerin formasını giyen başarılı futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bonservissiz bir şekilde takıma kazandırılacak olan oyuncuya ödenecek olan ücretle ilgili kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı.



