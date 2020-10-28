Sivasspor’a Maccabi müjdesi

Süper Lig’in 6’ncı haftasında 2-0 kaybettiği Çaykur Rizespor maçının ardından Demir Grup Sivasspor, ara vermeden UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynayacağı Maccabi Tel-Aviv karşılaşmasının hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü. Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Bosnalı Pelijto yönetecek

Antrenmanda Rize maçında forma giymeyen Samba Camara ve Casimir Ninga da yer aldı. Bu oyuncuların oynamasına bir engel yok. Demir Grup Sivasspor ile Maccabi Tel-Aviv yarın saat 20.55’te Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Maçı Boşnak hakem İrfan Pelijto yönetecek. 36 yaşındaki hakem geçen sezon Başakşehir’in Avusturya ekibi Wolfsberger’i 1-0 yendiği maçta düdük çalmıştı. Öte yandan yarın stattaki loca kapasitesinin yüzde 50’si oranında seyirciye izin çıktı. Yeni 4 Eylül StadI’nda 54 loca bulunuyor.



