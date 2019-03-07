Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Kone ve Muhammet'in yokluğunda ev sahibi takım kazanmak istiyor. Son haftalarda düşüşe geçen Yeni Malatyaspor'da ise Bifouma ve Mina oynamayacak. Peki, Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Son 3 maçını kaybeden Yiğidolar Yeni Malatyaspor'u yenerek kötü gidişini bitirmek istiyor. Yeni Malatyaspor'da Sivasspor gibi son 3 maçını kaybetti. Erol Bulut'un takımı üst sıralardaki yerini korumak için deplasmanda kazanmak istiyor.
Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
8 Mart Cuma günü saat 20:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Sivasspor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler...
Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Erdoğan Yeşilyurt
Yeni Malatyaspor: Fernolle- Seth, Murat Yıldırım, Mustafa, Bülent, Issam, Aleksic, Adem, Barış, Guilherme, Eren
Ev sahibi takımda golcüler Kone ve Muhammet, Yeni Malatyaspor'da ise Bifouma ve Mina sakatlığı nedeniyle oynamayacak.