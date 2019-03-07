Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Son 3 maçını kaybeden Yiğidolar Yeni Malatyaspor'u yenerek kötü gidişini bitirmek istiyor. Yeni Malatyaspor'da Sivasspor gibi son 3 maçını kaybetti. Erol Bulut'un takımı üst sıralardaki yerini korumak için deplasmanda kazanmak istiyor.

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

8 Mart Cuma günü saat 20:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler...

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Erdoğan Yeşilyurt

Yeni Malatyaspor: Fernolle- Seth, Murat Yıldırım, Mustafa, Bülent, Issam, Aleksic, Adem, Barış, Guilherme, Eren

Ev sahibi takımda golcüler Kone ve Muhammet, Yeni Malatyaspor'da ise Bifouma ve Mina sakatlığı nedeniyle oynamayacak.



