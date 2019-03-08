DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-0

Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Son 3 maçını kaybeden Yiğidolar Yeni Malatyaspor'u Fatih Aksoy ve Douglas'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek kötü gidişe dur dedi. Yeni Malatyaspor ise bu yenilgiyle galibiyet hasretini 7 maça çıkarırken, üst üste 4. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Sivasspor aldığı bu galibiyetle 34 puana yükseldi ve Yeni Malatyaspor'la aynı puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR...

2. dakikada Emre'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Ziya'nın şutunda top direğin üstünden auta çıktı.

6. dakikada defanstan seken topla buluşan N'Dinga'nın ceza sahası dışında şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

24. dakikada Barış'ın pasında topla buluşan Eren'in ceza sahası dışından şutundan top direğin yanında auta çıktı.

25. dakikada Özer'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza sahası dışından sert vuran Fatih'in şutunu kaleci Farnolle direğin dibinden kornere gönderdi.

28. dakikada sol kanattan Aleksic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde topa iyi yükselen Eren'in kafa vuruşu yerden sekerek direğin üstünden auta çıktı.

35. dakikada sol kanattan Özer'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Fatih'in kafa vuruşunda top uzaktan direğin dibinden ağlarla buluştu. 1-0

37. dakikada Emre'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Özer yaptığı voleyle topu direğin yanından auta gönderdi.

45. dakikada sağ kanattan Özer'in ortasında ön direkte topu kontrol eden Douglas dönerek yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

61. dakikada sağ kanattan Seth'in ortasında arka direkte Aleksic'in gelişine sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

67. dakikada sol kanattan gelişen atakta topu önünde bulan Emre'nin ceza sahası dışından şutu kaleci Farnolle'de kaldı.

75. dakikada Aleksic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topta arka direkte Pereira'nın kafa vuruşunu kaleci Tolgahan direğin üstünden kornere gönderdi.

79. dakikada sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Douglas'ın ceza sahasına ortasında Bjarsmyr'in kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Seth, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Ahmed Ildız, Barış Alıcı, Eren Tozlu

Sivasspor: Tolgahan, Fatih Aksoy, Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Hakan, Ndinga, Özer Hurmacı, Douglas, Emre Kılınç, Diabate