Sivasspor - Trabzonspor özeti: 2-1

nanan maçlardaki en farklı galibiyeti alan taraf oldu.Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise AEK'ye 2-0, Getafe'ye 1-0 mağlup olarak son 4 resmi maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, Sivasspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyordu. Henüz 3. dakikada öne geçen Fırtına, sonunu getiremedi.

41'de Fernando ile golü bulan Sivasspor, 90+6'da Uğur Çiftçi ile 3 puanı kaptı. Bu sonucun ardından Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 8 puanla 4. sıraya yerleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOOOOL - Maç golle başladı. Abdulkadir'in pasında Sivasspor savunmasından kurtulan Sörloth, topu tek pasta Advijaj'la buluşturdu. Topu kontrol eden Kosovalı futbolcu, yerden sert bir vuruş yaptı. Samassa'yı geçen top ağlarla buluştu.

7. dakikada Abdulkadir Parmak’ın ceza yayı civarından etkili şutunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

32. dakikada Sosa’nın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa topu kontrol etti.

36. dakikada Sosa’nın soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Campi’nin kafa vuruşunda, kaleci Samassa gole izin vermedi.

GOOOOL - 41. dakikada Sivasspor skoru eşitledi. Emre Kılınç’ın soldan savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fernando, ceza alanı sol çaprazından kalesini terk ederek açıyı kapatmaya çalışan kaleci Uğurcan Çakır’ın yanından yerden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı başladı.

PENALTI KAÇTI! Trabzonspor, 77. dakikada penaltı kazandı. Aaron'ın Sörloth'a yaptığı müdahele sonrası VAR kontrolüne giden Yaşar Kemal Uğurlu, beyaz noktaya gitti. Topun başına geçen Sörloth, topu dışarıya gönderdi.

GOOOOL - 90+6'da Uğur Çiftçi ile golü bulan Sivasspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sivasspor - Trabzonspor 11'ler...

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, A. Parmak, Obi Mikel, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth



