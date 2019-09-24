Sivasspor-Trabzonspor maçı öncesinde valiyle dostluk yemeği

Karşılaşma öncesinde Sivasspor ile Trabzonspor’un yöneticileri bir araya geldi. Taraflar, Sivas Valisi Salih Ayhan’ın da katıldığı yemekte buluştu. Her iki takıma da mücadele öncesi başarı dileyen Vali Ayhan, centilmence bir müsabaka olması dileğinde bulunarak seyir zevki yüksek, dostane bir karşılaşma beklediklerini ifade etti.

Kulüplerin yöneticileri de, oldukça samimi bir ortamda geçen yemek sonrasında Salih Ayhan’la birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Mücadeleyi izlemek için stada da gelen Vali Ayhan, ilk olarak Sivasspor taraftar grubu tarafından başlatılan sosyal farkındalık projesi kapsamında kitap toplama kampanyasına destek oldu.