Sivasspor, Süper Lig’de yarın Göztepe’yi konuk edecek

Hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne play-off turunda veda eden Sivasspor , Süper Lig’de ise ilk 2 maçtan puan çıkaramadı.

Ligin ilk haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ’a 1-0’lık skorla mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta ise deplasmanda Trabzonspor ’a 2-1 yenildi.

Öte yandan, sakatlıkları devam eden Appindangoye, Henrique ve Caner Osmanpaşa karşılaşmada yer alamayacak. Erdoğan Yeşilyurt ve Camara’nın durumu ise maç saati belli olacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak Sivasspor-Göztepe maçında, hakem Burak Şeker düdük çalacak.