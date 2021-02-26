Sivasspor, Rizespor maçına hazır

Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Rizespor'a konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Havayolu ile Trabzon'a gidecek olan kırmızı-beyazlılar ardından karayoluyla Rize'ye geçerek maç saatini bekleyecek. Kırmızı-Beyazlılarda kart cezalısı Uğur ile sakatlıkları bulunan Appindangoye ve Caner forma giyemeyecek. Sivasspor'un yarınki maça Muammer Zülfikar, Ahmet, Robin, Camara, Ziya, Erdoğan, Hakan, Cofie, Gradel, Fayçal ve Yatabare ilk 11'i ile başlaması bekleniyor.

Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Özgür Yankaya görev yapacak.