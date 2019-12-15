Sivasspor müthiş serisini sürdürüyor

Süper Lig'in 15.hafta maçında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi takım maçın ilk golünü atarken bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda gol atma serisini sürdürdü. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda gol atan tek takım olan Sivasspor aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen liglerinde de parmakla gösterilen bir performansa sahip.

Liverpool, Leipzig ve Bayern Münih

Avrupa'nın beş büyük ligi için tüm lig maçlarında gol atan sadece üç takım var. Bundesliga'da Bayern Münih ve Leipzig bu sezon ligde oynadıkları 15 maçta da gol bulurken Liverpool Premier Lig'de oynadığı 17 maçı da boş geçmedi.







