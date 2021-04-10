Süper Lig'de 34. hafta heyecanı sürüyor. Rıza Çalımbay yönetiminde son dönemde çıkışa geçen Demir Grup Sivasspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Sivasspor son haftalarda yakaladığı çıkışı Konyaspor karşısında sürdürmek istiyor. Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor, ligde 44 puanla 9. sırada yer alıyor. Konyaspor ise 40 puanla 11. sırada bulunuyor.

Konyaspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncusu Aaron Appindangoye’nin sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.