Sivasspor - Kayserispor maç sonucu: 1-3

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaştı. Orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde gülen taraf, ilk yarıda buldu gollerle misafir takım oldu.

Dakikalar henüz 14'ü gösterirken Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası içinde topa koluyla müdahale etmesinin ardından hakem Koray Gençerler, penaltı noktasını gösterdi. 15'inci dakikada topun başına geçen Arouna Kone, kaleciyi ters köşeye yatırdığı vuruşta topu dışarı gönderdi.

30'uncu dakikada Atila Turan'ın pasında topla buluşan Tjaronn Chery, ceza sahası dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşla, Kayserispor'u 1-0 öne geçiren golü attı. Bu golden 3 dakika sonra sahneye yine bu ikili çıktı. Atila'nın savunmadan gönderdiği uzun pasta kaleci Ali Şaşal Vural'la karşı karşıya kalan Chery, farkı ikiye çıkardı.

İlk yarının sonuna eklenen tek duraklama dakikasında Deniz Türüç'ün sol kanattan yaptığı ortaya çok iyi yükselen Hasan Hüseyin Acar'ın yaptığı kafa vuruşu, uzak köşeden filelerle buluştu ve ilk yarı konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kronometreler 84'üncü dakikayı gösterirken oyuna sonradan dahil olan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda kaleci Silviu Lung'un büyük hatası sonrası farkı ikiye indi ve bu gol, aynı zamanda maçın da skorunu belirledi: 1-3. Bu sonuçla Sivasspor 34 puanda kalırken Kayserispor ise puanını 36'ya yükseltti.

Maçtan Dakikalar

4'üncü dakikada gelişen Kayserispor atağında sağ kanattan ceza alanında topla buluşan Deniz'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Ali Şaşal ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

7'nci dakikada sağdan hareketlenen Diabate, ceza alanına önüne yaklaşıp sol ayağı ile şut denedi, savunmadan döndü.

10'uncu dakikada soldan Emre'nin geliştirdiği atakta Kone topla buluştu, sağdan ceza alanına giren Diabate'yi gördü. Topla buluşan Diabate uygun durumda yerden vurdu, az farkla yandan auta gitti.

13'üncü dakikada atılan pasla ceza sahasına giren Diabate kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda açıyı kapatan kaleci Lung topu kornere çeldi.

14'üncü dakikada sağ kanattan Özer'in kullandığı köşe vuruşunda yerden gelen topu Hakan kaleye göndermek istedi, savunmada Hasan Hüseyin'in dirseğiyle müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kone, penaltı vuruşunda topu yandan auta gönderdi.

19'uncu dakikada Özer'in ara pasında Emre hareketlendi, ceza alanında topla buluştuğu anda vuruşunu yaptı, kaleci Lung tehlikeyi uzaklaştırdı.

30'uncu dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Chery'nin yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

33'üncü dakikada Atila Turan'ın savunmanın arkasına gönderdiği topta öne çıkan kaleci Ali Şaşal ve Braz müdahalede tereddüt edince araya giren Chery, ceza alanı dışından plase vuruşla topu filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2

44'üncü dakikada bu kez Deniz'in pasında Varela ceza alanında müsait durumda vuruşunu yaptı, kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.

45'inci dakikada sol kanattan Deniz'in ceza alanına ortaladığı topta arka direkte Hasan Hüseyin kafa vuruşunu yaptı ve topu köşeden filelerle buluşturdu. 0-3

47'inci dakikada soldan Emre'nin ceza alanına gönderdiği şutu kaleci Lung iki hamlede kontrol etti.

63'üncü dakikada ceza alanı dışından Özer'in sert şutunu kaleci Lung çeldi.

65'inci dakikada Kone'nin pasında Torje'nin sol ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruşta Lung yine topa müdahale ederek gole izin vermedi.

70'inci dakikada sağdan ceza alanına hareketlenen Kana Bıyık'ın şutunu kaleci Ali Şaşal çeldi, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

84'üncü dakikada soldan gönderilen uzun topu kontrol eden Erdoğan'un şutunda kaleci Lung'un kolunun altından seken top filelere gitti. 1-3.

Karşılaşma konuk ekip İstikbal Mobilya Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor - Kayserispor ilk 11'ler

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Fatih Aksoy, David Braz (59' Gabriel Torje), Ziya Erdal (46' Uğur Çiftçi), Hakan Arslan, Delvin N'Dinga, Fousseni Diabate, Özer Hurmacı, Emre Kılınç, Arouna Kone (73' Erdoğan Yeşilyurt)

İM Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Kana Biyik (81' Artem Kravets), Cristian Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar (66' Levent Gülen), Deniz Türüç, Tjaronn Chery, Silvestre Varela (76' Oleksandr Kucher), Umut Bulut

Hakem: Koray Gençerler

Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu

Sarı Kartlar: Hasan Hüseyin Acar (14'), Tiago Lopes (26'), Erdoğan Yeşilyurt (86'), Tjaronn Chery (89'), Gabriel Torje (89')