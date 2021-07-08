Sivasspor Kayode ile yeniden anlaştı

Geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Olarenwaju Kayode’nin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya varıldı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig , Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 40 kez forma giyen Kayode, 11 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Olarenwaju Kayode Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Olarenwaju Kayode, Sivasspor 'un Bolu’nun Gerede ilçesindeki kampına katıldı.