Sivasspor - Karabağ maç sonucu: 2 - 0

Sivasspor , UEFA Avrupa Ligi’nde Karabağ’ı evinde 2-0 yenmeyi başardı. Maçın başında Caner Osmanpaşa ile öne geçen Yiğido son anlarda Kayode ile skoru 2-0'a getirdi ve grupta ilk galibiyetini aldı. Sivasspor böylece Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in de kazandığı haftada galip gelip, ülke puanı için önemli katkı yaptı

Sivasspor puanını 3'e yükseltirken 4.hafta maçında Karabağ ile 25 Kasım akşamı karşılaşacak





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Maçtan dakikalar

4.dakikada Erdoğan'ın sağ çaprazdan şutunu çekti ama top kaleyi bulmadı

GOL! 11.dakikada Sivasspor, Caner'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Caner Osmanpaşa kafayla golü attı

14.dakikada savunmanın arkasına sarkan Owusu ofsayt pozisyonunda kaldı

21.dakikada serbest vuruşu Medvedev kullandı ortasından sonuç gelmedi

30.dakikada Karabağ etkili geldi. Donald Guerrier, ceza sahası dışından uygun durumda vurdu top az fakla auta gitti

35.dakikada sağ kanattan korneri Fajr kullandı ön direkte Yatabare hareketlendirdi ama topa iyi vuramadı

İKİNCİ GOL KAÇTI! 37.dakikada Yatabare'nin pasıyla rakibine geçen Ninga, kaleci ile karşı karşıya durumda plase vuruşu az farkla auta gitti

41.dakikada sol kanattan Ninga ortaladı kaleci boşa çıktı seken topu Erdoğan kafayla kaleye göndermek istedi ama iyi vuramayınca ataktan sonuç gelmedi

İlk yarıyı Sivasspor 1-0 üstün tamamladı

İkinci yarı başladı. Devre arasında Karabağ takımında Patrick çıktı yerine Mahir Emreli girdi

SARI KART! 53.dakikada Karabağ takımında Ozobic hakemden sarı kart gördü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 59.dakikada Sivasspor'da Erdoğan ve Yatabare çıktı yerine Max Gradel ve Kayode girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 61.dakikada Karabağ'da Ozobic ve Guseynov çıktı yerine Hüseyinov ve Romero girdi

SARI KART! 63.dakikada Sivasspor takımında Fajr hakemden sarı kart gördü

KARABAĞ ETKİLİ GELDİ! 67.dakikada Mahir Emreli ceza sahasına girmeden uygun durumda sert vurdu kaleci Samassa topu kornere çeldi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 68.dakikada Sivasspor'da Ninga çıktı yerine Yasin Öztekin girdi

73.dakikada sol çaprazda topu alan Owusu plase bir vuruş yaptı, şutu Samassa'da kaldı

78.dakikada sağ kanattan serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Fajr ortaladı savunma topu çıkardı

SARI KART! 83.dakikada Karabağ takımında Garayev yaptığı faul sonucunda hakemden sarı kart gördü

84.dakikada kaleye uzak bölgeden Max Gradel serbest vuruşu kullandı şutu auta gitti

DİREKTEN DÖNDÜ! 87.dakikada sağ kanattan Yasin geldi yerden ortasına Kayode dokundu top direkten döndü

GOL! 88.dakikada Sivasspor, Kayode'nin golüyle 2-0 öne geçti. Sağ çaprazda topu önünde bulan Kayode farkı 2'ye çıkaran golü attı

Karşılaşmayı Sivasspor 2-0 galip bitirdi





Maçtan notlar

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı konuk eden Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, grupta oynadıkları son maçın ilk 11’ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı. Rıza Çalımbay, Sivas’ta Maccabi Tel-Aviv’e 2-1 yenildikleri maça ilk 11’de başlayan Max Gradel ve Olarenwaju Kayode ile kırmızı kart cezalısı Samba Camara’nın yerine, Casimir Ninga, Marcelo Goiano ve Erdoğan Yeşilyurt’a şans tanıdı. Çalımbay, Samba Camara ile sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye’nin yokluğunda stoper mevkisinde Maccabi Tel-Aviv maçında sağ kanatta oynayan Robin Yalçın’ı görevlendirdi.

Locaların yüzde 50’si kadar seyirci alındı

Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki mücadelede Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50’si kadar taraftar alındı. Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, maç öncesi Azerbaycan temsilcisi Karabağ ekibini konakladığı otelde ziyaret ederek, başarılar diledi. Karabağ yöneticileri, Ayhan’a forma hediye etti.







