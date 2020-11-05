Sivasspor - Karabağ maç sonucu: 2 - 0
Villarreal ve Maccabi Tel-Aviv maçlarında iyi oynamasına rağmen umduğunu bulamayan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 3. maçında kardeş takım Karabağ’a karşında galip gelmeyi başardı. Maçın başında Caner Osmanpaşa ile öne geçen Sivasspor, son anlarda Kayode ile skoru 2-0'a getirdi ve grupta ilk galibiyetini aldı. Sivasspor böylece Başakşehir'in kazandığı haftada galip gelip, ülke puanı için önemli katkı yaptı
Sivasspor , UEFA Avrupa Ligi’nde Karabağ’ı evinde 2-0 yenmeyi başardı. Maçın başında Caner Osmanpaşa ile öne geçen Yiğido son anlarda Kayode ile skoru 2-0'a getirdi ve grupta ilk galibiyetini aldı. Sivasspor böylece Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in de kazandığı haftada galip gelip, ülke puanı için önemli katkı yaptı
Sivasspor puanını 3'e yükseltirken 4.hafta maçında Karabağ ile 25 Kasım akşamı karşılaşacak
Sivasspor'un yıldızları Elif bebeği unutmadı!
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1324438634922127360
Maçtan dakikalar
4.dakikada Erdoğan'ın sağ çaprazdan şutunu çekti ama top kaleyi bulmadı
GOL! 11.dakikada Sivasspor, Caner'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Caner Osmanpaşa kafayla golü attı
14.dakikada savunmanın arkasına sarkan Owusu ofsayt pozisyonunda kaldı
21.dakikada serbest vuruşu Medvedev kullandı ortasından sonuç gelmedi
30.dakikada Karabağ etkili geldi. Donald Guerrier, ceza sahası dışından uygun durumda vurdu top az fakla auta gitti
35.dakikada sağ kanattan korneri Fajr kullandı ön direkte Yatabare hareketlendirdi ama topa iyi vuramadı
İKİNCİ GOL KAÇTI! 37.dakikada Yatabare'nin pasıyla rakibine geçen Ninga, kaleci ile karşı karşıya durumda plase vuruşu az farkla auta gitti
41.dakikada sol kanattan Ninga ortaladı kaleci boşa çıktı seken topu Erdoğan kafayla kaleye göndermek istedi ama iyi vuramayınca ataktan sonuç gelmedi
İlk yarıyı Sivasspor 1-0 üstün tamamladı
İkinci yarı başladı. Devre arasında Karabağ takımında Patrick çıktı yerine Mahir Emreli girdi
SARI KART! 53.dakikada Karabağ takımında Ozobic hakemden sarı kart gördü
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 59.dakikada Sivasspor'da Erdoğan ve Yatabare çıktı yerine Max Gradel ve Kayode girdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 61.dakikada Karabağ'da Ozobic ve Guseynov çıktı yerine Hüseyinov ve Romero girdi
SARI KART! 63.dakikada Sivasspor takımında Fajr hakemden sarı kart gördü
KARABAĞ ETKİLİ GELDİ! 67.dakikada Mahir Emreli ceza sahasına girmeden uygun durumda sert vurdu kaleci Samassa topu kornere çeldi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 68.dakikada Sivasspor'da Ninga çıktı yerine Yasin Öztekin girdi
73.dakikada sol çaprazda topu alan Owusu plase bir vuruş yaptı, şutu Samassa'da kaldı
78.dakikada sağ kanattan serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Fajr ortaladı savunma topu çıkardı
SARI KART! 83.dakikada Karabağ takımında Garayev yaptığı faul sonucunda hakemden sarı kart gördü
84.dakikada kaleye uzak bölgeden Max Gradel serbest vuruşu kullandı şutu auta gitti
DİREKTEN DÖNDÜ! 87.dakikada sağ kanattan Yasin geldi yerden ortasına Kayode dokundu top direkten döndü
GOL! 88.dakikada Sivasspor, Kayode'nin golüyle 2-0 öne geçti. Sağ çaprazda topu önünde bulan Kayode farkı 2'ye çıkaran golü attı
Karşılaşmayı Sivasspor 2-0 galip bitirdi
Maçtan notlar
UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı konuk eden Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, grupta oynadıkları son maçın ilk 11’ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı. Rıza Çalımbay, Sivas’ta Maccabi Tel-Aviv’e 2-1 yenildikleri maça ilk 11’de başlayan Max Gradel ve Olarenwaju Kayode ile kırmızı kart cezalısı Samba Camara’nın yerine, Casimir Ninga, Marcelo Goiano ve Erdoğan Yeşilyurt’a şans tanıdı. Çalımbay, Samba Camara ile sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye’nin yokluğunda stoper mevkisinde Maccabi Tel-Aviv maçında sağ kanatta oynayan Robin Yalçın’ı görevlendirdi.
Locaların yüzde 50’si kadar seyirci alındı
Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki mücadelede Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50’si kadar taraftar alındı. Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, maç öncesi Azerbaycan temsilcisi Karabağ ekibini konakladığı otelde ziyaret ederek, başarılar diledi. Karabağ yöneticileri, Ayhan’a forma hediye etti.