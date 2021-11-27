Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından Antalyaspor'u deviren ve 26 puanla 2. sırada yer alan Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor 'a konuk olacak. Lider Trabzonspor 'u takibini sürdüren Bordo Beyazlılar, zorlu deplasmanda kazanıp 2 maçlık seri yakalamayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 6 maçtır kazanamayan ve 13 puanla 15. sırada yer alan Yiğidolar ise kötü gidişata evinde son vermenin hesaplarını yapıyor.

Sivasspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Hatayspor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Yarın saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor'da Sefa Yılmaz, Koray Altınay ve Aaron Appindangoye'nin sakatlıkları devam ediyor. Kart cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.