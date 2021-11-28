Sivasspor-Hatayspor (CANLI)

Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından Antalyaspor'u deviren ve 26 puanla 2. sırada yer alan Hatayspor, Süper Lig 'in 14. haftasında Sivasspor 'a konuk oluyor. Lider Trabzonspor 'u takibini sürdüren Bordo Beyazlılar, zorlu deplasmanda kazanıp 2 maçlık seri yakalamayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 6 maçtır kazanamayan ve 13 puanla 15. sırada yer alan Yiğidolar ise kötü gidişata evinde son vermenin hesaplarını yapıyor.

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Maçtan dakikalar

Karşılaşmada 14. dakika oynanırken ev sahibi Sivasspor gole çok yaklaştı. Burak savunmadan çıkmak isterken hata yaptı. Baskı yapan Pedro Henrique, ceza alanı dışı sol çaprazda topu kazandı. Ceza alanına girdi. Sağ çaprazda, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yakın direğe vuruşunda Munir soluna uzandı ve gole izin vermedi.

Penaltı ve gol

GOL | Karşılaşmanın 20. dakikasında Sivasspor penaltı kazandı. Max Gradel sol kanattan ceza sahasının içine doğru hamle yaptı. Hatayspor'da Kamil Ahmet Çörekçi'nin hamlesi sonrası tecrübeli futbolcu yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Pedro Henrique 22. dakikada takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Maçın 29. dakikasında tehlikeyi yaratan taraf Sivasspor oldu. Gradel, sol kanattan köşe vuruşunu kullandı. Top kale sahasına düştü, Yatabare ayağını uzattı dokunamadı.

Yatabare farkı 2'ye çıkarttı

Karşılaşmanın 43. dakikasında Sivasspor farkı 2'ye çıkartan golü Yatabare ile buldu. Kamil Ahmet sağ kanattan çıkarken orta alanda topu kaybetti. Boşalttığı bölgede Gradel topla buluştu. Gradel topla ceza alanı önüne kadar geldi. Sol çaprazdan, yerden ceza alanına gönderdi. Penaltı noktasına yakın bölgede topla buluşan Yatabare, sol ayağıyla kalecinin sağına yerden vurdu. Top filelere gitti.

Maçın ilk yarısında başka gol pozisyonu olmadı ve ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile soyunma odasının yolunu tuttular.

2.yarıya golle başladı

Maçın 2. yarısına hızlı başlayan taraf ev sahibi Sivasspor oldu. Maçın iyilerinden biri olan Yatabare yine sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. Fajr ile Gradel, sol kanatta paslaşarak serbest vuruş kullandı. Gradel, sağ ayağıyla kale sahasında doğru kesti. Yere düşmekte olan topa Yatabare yakın mesafede ayağını uzatarak dokundu ve top ağlarla buluştu.

Kırmızı kart

Maçın 55. dakikasında kırmızı kart çıktı. Konuk takımda Ribeiro, çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Hatayspor 10 kişi kaldı. Hızlı hücuma çıkan Pedro Henrique'yi orta alanda faulle durduran Ribeiro, önce sarı kart gördü. Yoğun itirazları nedeniyle hakem Ribeiro'ya ikinci sarı kart ve kırmızı kart gösterdi.

63. dakikada Sivasspor direğe takıldı. Ev sahibi sol kanattan geldi, bindirme yapan Uğur son çizgiden topu içeriye havalandırdı. Top yakın direkten geri geldi. Ceza alanı yan çizgisinde sol kanatta topu alan Gradel, topu yakın köşeye yollamak istedi. Sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.

Sivasspor-Hatayspor 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner Osmanpaşa, Dimitrios, Samba, Uğur, Ulvestad, Kerem, Fayçal Fajr, Pedro Henrique, Max Gradel, Yatabare.

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak, Samuel, Ruben, Mehdi, Saba, Ayoub, Traore, Mame Diouf