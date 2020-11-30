Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda?

Demir Grup Sivasspor ile Göztepe maçı, Süper Lig'in 10.haftasında Sivas'ta karşılaşacak. Puan tablosunda son sıralarda bulunan Sivasspor, evinde kazanıp üst sıralara tırmanmak. Göztepe ise bu sezon Süper Lig'de sadece 1 kez yenildi ve başarılı performansını sürdürmenin peşinde

Sivasspor geride kalan 8 haftada 9 puan toplarken Göztepe oynadığı 8 maçta 11 puan aldı. Sivasspor Süper Lig'de son 4 maçını kazanamazken evinde de hiç galip gelemedi. Göztepe ise deplasmanda oynadığı 4 maçı da berabere tamamladı

Muhtemel ilk 11'ler

Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Cofie, Ninga, Max Gradel, Yasin, Kayode

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Titi, Burekovic, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Napoleoni

Sivasspor - Göztepe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Sivasspor - Göztepe maçı 30 Kasım Pazartesi günü saat 19:30'da oynanacak. 4 Eylül Stadı, Sivas'da gerçekleşecek maç ise Bein Sports 1 şifreli kanalından canlı olarak aktarılacak