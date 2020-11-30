Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda?
Sivasspor Süper Lig'in 10.hafta maçında Göztepe ile evinde karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve son olarak Karabağ karşısında 3-2 kazanan Sivasspor, eksik kadrosuna rağmen ligde de galibiyet peşinde. Deplasmanda oynadığı dört maçı da kaybetmeyen Göztepe hedefi de seriyi devam ettirmek. Peki, Sivasspor - Göztepe maçı saat kaçta? hangi kanalda? ne zaman? Detaylar haberimizde...
Demir Grup Sivasspor ile Göztepe maçı, Süper Lig'in 10.haftasında Sivas'ta karşılaşacak. Puan tablosunda son sıralarda bulunan Sivasspor, evinde kazanıp üst sıralara tırmanmak. Göztepe ise bu sezon Süper Lig'de sadece 1 kez yenildi ve başarılı performansını sürdürmenin peşinde
Sivasspor geride kalan 8 haftada 9 puan toplarken Göztepe oynadığı 8 maçta 11 puan aldı. Sivasspor Süper Lig'de son 4 maçını kazanamazken evinde de hiç galip gelemedi. Göztepe ise deplasmanda oynadığı 4 maçı da berabere tamamladı
Muhtemel ilk 11'ler
Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Cofie, Ninga, Max Gradel, Yasin, Kayode
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Titi, Burekovic, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Napoleoni
Sivasspor - Göztepe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Sivasspor - Göztepe maçı 30 Kasım Pazartesi günü saat 19:30'da oynanacak. 4 Eylül Stadı, Sivas'da gerçekleşecek maç ise Bein Sports 1 şifreli kanalından canlı olarak aktarılacak