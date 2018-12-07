Sivasspor-Göztepe maç sonucu: 2-0

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15. hafta maçında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti.
Ev sahibi ekipte cezası sebebiyle Robinho forma giymezken, mücadele 60. dakikada Rybalka ve 80'de Douglas'ın golleriyle 2-0 Sivasspor üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş maçıyla birlikte Sivasspor'da teknik direktörlük görevine başlayan Hakan Keleş, geride kalan 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Kırmızı-Beyazlı ekip ayrıca yenilmezlik serisini de 5 maça çıkarıp, puanını 21'e yükseltti.
Göztepe cephesinde ise Kadu, 55. dakikada Emre Kılınç'a yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Sarı-Kırmızılı ekip Süper Lig'de üst üste 4. yenilgisini aldığı mücadele sonrası 18 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR...
Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı.
4. dakikada Torje'nin kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topla sağ kanatta buluşan Bjarsmyr'in orasında kale önünde Hakan Arslan'ın kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.
10. dakikada organize gelişen Sivasspor atağında N'Dinga ile duvar pası yapan Torje'nin sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
28. dakikada sol kanattan Titi'nin ortasında arka direkte Borges'in müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
45. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Torje'nin pasında topla buluşan Emre'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.
55. dakikada Sivasspor'da Emre Kılınç karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içinde Kadu tarafından düşürüldü. Hakem Arda Kardeşler pozisyonu VAR'dan izledi ve penaltı kararı verdi. Pozisyonda Kadu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
GOL!.. 60. dakikada topun başına gelen Sergiy Rybalka, penaltıyı gole çevirdi ve Sivasspor 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
GOL!.. 80. dakikada Uğur'un ortasında sağ bek Douglas, ceza sahası içine koşu yaptı ve kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.
******
İlk 11'ler:
DG Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Hakan, Ndinga, Torje, Rybalka, Emre, Muhammet
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Kadu, Berkan, Alpaslan, Castro, Tayfur, Borges, Gouffran, Jerome