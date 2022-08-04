MENÜ

Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

04 Ağustos 2022, Perşembe 18:05 Son Güncelleme:
- A +
Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Sivasspor , kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla Gaziantep FK ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 1. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...