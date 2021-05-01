Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 39. haftasında deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, geniş alan çok pas çalışması ve üç grup halinde yapılan yarım saha maçla idmanı tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak öğleden sonra Gaziantep’e gidecek.

Gaziantep ile Demir Grup Sivasspor, 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30’da Kalyon Stadyumu’nda karşılaşacak.