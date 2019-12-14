Sivasspor - Fenerbahçe maç sonucu: 3 - 1

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve üst üste 7. galibiyetini aldı. Yiğidolar'a 3 puanı getiren goller 32'de Fernando, 59'de Emre Kılınç ve 90+7'de Ziya Erdal'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 85'de Deniz Türüç kaydetti. ️ Fenerbahçe'de maçın bitimine saniyeler kala kırmızı kart gören Ozan Tufan ve Garry Rodrigues gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

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MAÇA YOĞUN İLGİ

Karşılaşmaya Sivassporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 25 bin taraftar tribünlerde takımlarını destekledi.

Çeşitli kentlerden gelen Fenerbahçe taraftarları da kendileri için ayrılan 1590 kişilik misafir tribününü doldurarak takımlarına destek verdi.

Her iki takım taraftarları, ısınmak için sahaya çıkan takımlarına alkış ve tezahüratlar ile moral verdi. Fenerbahçeli taraftarlar futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak alkışladı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu, hizmete girdiği 2016 yılından bu yene ilk kez en büyük doluluk oranına ulaştı. Karşılaşma öncesinde Demir Grup Sivasspor taraftarları maraton tribününde 'Göster gücünü' yazılı koreografi oluşturdu.

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ MAÇTA

Ayrıca Sivasspor Kulübü bu sezon uyguladığı projeyi Fenerbahçe maçında da sürdürürken, Sivas'taki ilkokul ve ortaokul öğrencileri bu hafta da maça getirildi. Sivasspor'un konuğu olarak maça gelen çocuklara Türk bayrakları ve Sivasspor bayrakları dağıtıldı.

KOÇ İLE OTYAKMAZ BİRLİKTE İZLEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, il yöneticileri ile birlikte karşılaşmayı şeref tribününden takip etti.

ÇALIMBAY 5'İNCİ KEZ 'DALYA' DEDİ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerindeki 500'üncü lig maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Lig kariyerinde Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Sivasspor'da çalışan Çalımbay, 5'inci kez 'dalya' dedi.