Sivasspor - Ç. Rizespor maç sonucu: 0 - 2

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 6.hafta maçında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi Villarreal ile oynayan ev sahibi Sivasspor, Ç. Rizespor karşısında oldukça zorlandı. Maçın başında Fabricio Baiano ile öne geçen konuk ekip son anlarda yıldız oyuncu Loic Remy'nin golü ile üç puanı almayı başardı. Sivasspor bu sezon ikinci kez mağlup olurken, Karadeniz ekibi bu sezon deplasmanda ilk kez kazanmış oldu.





Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Hanoğlu

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı (Dk. 88 Claudemir), Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Cofie (Dk. 46 Yasin Öztekin), Hakan Arslan, Fajr, Gradel (Dk. 76 Felix), Yatabare, Kayode (Dk. 68 Kone)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Baiano (Dk. 82 İsmail Köybaşı), Donsah (Dk. 78 Jovancic), Boldrin (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Samudio (Dk. 68 Michalak), Remy

Goller: Dk. 3 Baiano, Dk. 90 1 Remy (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Moroziuk, Dk. 84 İsmail Köybaşı (Çaykur Rizespor), Dk. 42 Robin Yalçın, Dk. 90+5 Kone (Demir Grup Sivasspor)





Maçtan dakikalar

İLK TEHLİKE SİVASSPOR'DAN 1.dakikada ceza sahası yayında Max Gradel yerden vurdu kaleci son anda çıkardı

GOL! 3.dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Fabricio Baiano sert vurdu ve köşeden golü attı

ÖNEMLİ POZİSYON! 9.dakikada savunmanın hatası sonrasında kaleci, ile karşı karşıya kalan Kayode şutunu çekti ama top üstten auta gitti

15.dakikada sağ kanattan Yatabare ortaladı, Kayode hamle yaptı ama topa dokunamadı

32.dakikada Sivasspor etkili geldi ceza sahasına gelen ortaya Caner kafayı vurdu top az farkla auta gitti

SARI KART! 38.dakikada Robin Yalçın, taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

SARI KART! 41.dakikada Robin Yalçın, taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

İlk yarıyı konuk ekip 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı. Devre arasında Sivasspor'da Ziya ve Cofie çıktı yerlerine Yasin Öztekin ve Uğur Çiftci girdi

58.dakikada Fajr ceza sahası dışından vurdu şutu üstten auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 68.dakikada Sivasspor'da Kayode çıktı yerine Arouna Kone girdi. Rizespor'da da oyundan Samudio çıktı yerine Mikhalak girdi

73.dakikada sağ kanattan gelen ortaya kafayı Yatabare vurdu ama uygun durumda iken şutu kalecide kaldı

75.dakikada sağ kanattan gelen ortaya yine Yatabare kafayı vurdu top yandan auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 82.dakikada Ç.Rizespor'da Baiano ve Boldrin çıktı yerlerine İsmail Köybaşı ve Doğan Erdoğan girdi

SARI KART! 84.dakikada İsmail Köybaşı yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

87.dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, Fajr ortaladı kaleci Gökhan Akkan çıkıp topu aldı

GOL! 90.dakikada savunmanın arkasına sarkan Loic Remy, bir çalımla hem kaleci hem de defans oyuncusundan sıyrılıp boş kaleye golü attı

Mücadeleyi konuk ekip Ç. Rizespor 2-0 galip bitirdi





Sivasspor - Çaykur Rizespor ilk 11 belli oldu

Sivasspor: Samassa, Barış, Robin Yalçın, Caner, Ziya, Isaac, Hakan, Fayçal Fajr, Yatabare, Max Gradel, Kayode

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Baiano, Donsah, Fernando, Boldrin, Remy